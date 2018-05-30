Николь Кузнецова из «Битвы экстрасенсов» лишилась трубки в горле

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В Германии девушка прошла лечение и чувствует себя лучше. Известная благодаря телешоу ясновидящая не скрывала своей трудной болезни.

Николь в самом начале проекта «Битва экстрасенсов» рассказала о том, что расплачиваться за свой дар ей приходится плохим состоянием физического здоровья, в детстве она даже перенесла две клинические смерти. Специальная трахеотомическая трубка в горле Кузнецовой помогала ей поддерживать ровное дыхание, но теперь девушка наконец успешно прошла процедуру хирургического вмешательства и сможет делать это самостоятельно. Николь Кузнецова лишилась приносящей ей столько неудобств трубки в горле.

Путь был очень тяжелым для ясновидящей. Хотя операция проводилась в Германии, прогнозы врачей были неуверенными и не всегда положительными, но теперь Николь чувствует себя отлично.

Аудитория поклонников телезвезды из «Битвы экстрасенсов» позитивно встретила данное событие в комментариях под постом в Instagram. Большинство радуется за девушку и желает ей быстрее поправляться. Сама ясновидящая делала отдельную публикацию о том, как она благодарна за всю оказанную ей поддержку.

На днях громкой новостью также стало заявление другое участницы телешоу о сверхъестественном Елены Ясевич, которая предупредила, что ее именем пытаются воспользоваться мошенники.