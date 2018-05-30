Вера Брежнева надела платье индийской актрисы

Вера Брежнева облачилась в платье известного арабского модельера Ashi. Однако она не первая, кто произвел фурор этим образом.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась в своем аккаунте в Instagram фото в роскошном алом платье люксового арабского бренда «Ashi Studio», ошеломив своих поклонников. За первые минуты публикации фото собрало около 10 тыс. лайков, а фанаты не скупились на комплименты, и писали в комментариях о том, что певица как всегда прекрасна.
Однако ряд пользователей был возмущен поступком певицы, которая оделась в платье индийской актрисы Дипики Падуконе. Именно она попала сразу в два рейтинга - лучших и худших платьев Каннского фестиваля, придя в нем на красную дорожку. Критикуя платье, пользователи говорили о его неудобстве, огромных размерах и нелепом виде.
Еще раньше «пионовое» платье было доступно взору публики, когда попало на обложку журнала «Mojen».
Несмотря на критику, Брежнева явно довольна своим образом. о чем говорят ее широкая улыбка и блестящие глаза на видео, размещенном в Instagram.
Отметим, что звезда тоже была на Каннском фестивале, поэтому не исключено, что ей понравился образ Дипики Падуконе и поэтому она решила его повторить.