Кривые ноги бывшей ведущей «Ревизорро» напугали фанатов

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Елена Летучая-Анашенкова долгий период времени считалась королевой красоты среди поклонников шоу «Ревизорро». Однако на последних снимках, где знаменитость надевает короткое платье, понятно, что у звезды есть существенный недостаток по внешности, как сообщает VladTime.

Дело в том, что у бывшей ведущей «Ревизорро» оказались очень кривые ноги. Фото, на которых артистка их показывает, напугали фанатов. Кроме того, Елена Летучая-Анашенкова стала подбирать очень неудачные образы, которые её существенно старят.

Фанаты стали рекомендовать бывшей ведущей «Ревизорро» отказаться от разноцветных нарядов в пользу однотонных, потому что они ей больше идут. Например, оригинальный наряд от Vintage Chanel, имеющий яркий цветочный принт, по мнению поклонников, совсем не подходил знаменитости.