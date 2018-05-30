Сегодня, 19:00

Приближенный герцогини Сассекской рассказал о планах женщины в новой роли, негативной стороне королевской жизни и о самых близких и доверенных людях.

Совсем недавно состоялась шикарная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском дворце. Больше недели бывшая актриса приспосабливается к жизни в новом амплуа в королевской семье, и довольно успешно с этим справляется. Перемены коснулись всего - от образа жизни и занятий до внешнего вида и поведения. Instagram герцогини уже давно не обновлялся, из ее гардероба исчезли короткие платья и мини-юбки, а в графике нет места вечеринкам в барах и тусовкам. Для супруги принца настали времена государственной службы, званных обедов и нескончаемых благотворительных акций.

Стоит отдать должное Меган, которая с легкостью отказалась от прошлой жизни, и уже наметила курс, которого будет придерживаться. Исполнительный директор Королевского фонда Лоррейн Хеггессе сообщил, что герцогиню не привлекает тихая, скучная жизнь во дворце. Вероятнее всего, она посвятит себя вопросам, касаемым юных девиц, и сейчас изучает обстановку в Великобритании.

Влиться в жизнь и порядки Лондона Маркл помогает подруга Амаль Клуни, супруга Джорджа Клуни, которая стала чуть ли ни ее доверенным лицом. Женщины знакомы давно, и полностью разделяют взгляды друг друга. В любом случае, на текущий момент складывается ощущение, будто Меган Маркл успешно влилась в роль герцогини.