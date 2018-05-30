Брэд Питт в новых отношениях стал подкаблучником

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Об этом он рассказал в недавнем интервью. Его роман с младшей на 12 лет Нэри Оксман стал для него отдушиной после брака с Анжелиной Джоли, в котором брюнетка всегда была «железной леди» и командовала всеми делами в общей семье.

Брэдд Питт рассказал, что в новых отношениях стал подкаблучником. Более того, ему нравится роль подданного. Примечательно, что сейчас актер строит союз с 42-летней Нэри Оксман. Она сделала успешную карьеру профессора архитектуры Массачусетского технологического университета. После разрыва с Джоли Питт стал более уязвим и стал избегать общества дам.

Но друзья и близкие коллеги приметили необычную радость Брэда от общения с Нэри Оксман, которая предпочитает доминировать в отношениях. Некоторые психологи связывают нерешительную позицию Питта с реальным отсутствием возможности и надобности доказывать свою уникальность и быть ведущим. Преимущественно такие мужчины с разбитым сердцем становятся ведомыми.