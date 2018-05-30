«На Гитлера похож»: 36-летний Дима Билан удивил поклонников образом без бороды

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Певец Дима Билан удивил своих поклонников, оставив их со смешанными чувствами. Новый образ без бороды, вкупе с болезненной худобой, вызвал у фанатов восторг и отвращение.

Дима Билан ещё накануне радовал фанатов своими роскошными фотографиями, на которых позировал с роскошной и ухоженной бородой. Однако посреди своего концертного тура «Планета Билан» певец решился на смену образа. Теперь на сцену выйдет «мальчик из начала 2000-х».

Исполнитель оставил поклонников наедине с их мыслями, только подписав фото: «Вот и вышагнул из двери». Не всем фанатам пришёлся по вкусу такой шаг. Многие похвалили его за любовь к переменам. Кому-то 36-летний певец показался помолодевшим на десяток лет. Другим же новый образ без бороды не понравился вовсе. «Такой страшный», «На Гитлера похож», «Ну, такое», - оставляют подписчики комментарии под фото. Однако большинство всё же с нетерпением ожидает увидеть «обновлённого» Диму Билана в жизни.