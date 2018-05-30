Экс-супруга Надежды Михалковой подозревают в новой любовной связи

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Резо Гигинеишвили недавно поймали в нежных объятиях с известной актрисой Марией Шалаевой, знаменитости посещали одно и то же мероприятие у своих общих друзей.

Именно по этой причине, после появления провокационных снимков в Сети, экс-супруга артистки Надежды Михалковой подозревают в новой любовной связи. Некоторые пользователи предполагают, что такие объятия не могут демонстрировать дружественные отношения, и у пары закрутился роман.

Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова развелись еще в прошлом году, но причину такого решения пара так и не сообщила публике. Режиссер отказывается комментировать свою личную жизнь, но после развода с женой ему уже приписывали несколько романов с различными женщинами.