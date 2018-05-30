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В светской тусовке и на страницах отечественных глянцев тема взаимоотношений Тимати с Анастасией Решетовой вот уже как два года не теряет актуальности. Недавно появились очередные слухи об охлаждении чувств звездной пары.

Во время традиционной вечеринки журнала GQ, которую старается не пропустить ни один представитель отечественного шоу-бизнеса, внимательные папарацци заметили, что Тимати "променял" Анастасию Решетову на новую игрушку. Рэпер наслаждался общением с новым роботом, пока модель «исполняла свои обязанности» возле фуршетного стола вместе с подругой. Поклонники Анастасии посчитали такое поведение Тимати недостойным «взрослого» мужчины.

Слухи о расставаниях, воссоединениях, ссорах и скандалах модели и рэпера будоражат определенный сегмент российского общества, выливаясь экзальтированными постами в социальные сети. Несмотря на то, что все поклонники пары знают о Тимати и Анастасии буквально все, они не в состоянии просчитать их следующий ход, рассчитанный на очередной повод для пиара.