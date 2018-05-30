«Оденься»: Шоколадный загар "chokoБузова" не понравился поклонникам

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Ольга Бузова уже успела загореть, но все равно уверяет, что ей очень не хватает лета. Несмотря на то, что многие также ждут теплые дней, мало кому понравился новый образ «chokoБузова».

На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала видеоролик, на котором она танцует в одном купальнике и хвастается своим шоколадным загаром. Некоторым подписчикам понравились кадры, однако у большинства возникли вопросы, как к содержанию, так и к фигуре певицы.

Прежде всего, поклонники не понимают, почему Бузова стала так часто выкладывать откровенные снимки. Некоторым это настолько не нравится, что они пожелали певице одеться, поскорее найти мужа и успокоиться.

Остальные фанаты вновь выразили свое недовольство фигурой и загаром знаменитости. Одни уверены, что темный загар ей совершенно не идет. Другим она показалась слишком худой, а третьи снова прокомментировали маленькую грудь Бузовой.

Без этого не обходится ни одно фото певицы, где та позирует с декольте или в купальнике. Подписчики уже довольно давно советуют Ольге сделать пластическую операцию, на что та заявила, что ее все устраивает так, как есть.