"Не скучаю": Стеша Маликова поделилась воспоминаниями о школе

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Дочь знаменитого исполнителя Дмитрия Маликова поддерживает связь с общественностью и часто рассказывает о новых событиях из своей жизни. Но сейчас девушка решила понастальгировать, по этому поводу и обратилась к фанатам.

Стеша Маликова поделилась воспоминаниями о школе и экзаменах, вследствие чего написала: "Прекрасное школьное время, по которому я не скучаю". Дочь артиста подчеркнула, что в университете ей намного интереснее учиться, а потраченные во время сдачи экзаменов нервы того не стоили.

В комментариях к откровениям Стеши появились и рассказы российских школьников, которые также готовятся к поступлению и ожидают выпускного. Дочка знаменитости поздравила всех школьников с таким серьезным шагом и началом взрослой жизни.