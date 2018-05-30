Сегодня, 18:04

Актриса удивила поклонников своим стильным внешним видом. Женщина одела достаточно молодёжный прикид, обув кроссовки, короткие спортивные штаны, свободную клетчатую шведку и куртку, которая напоминает телогрейку.

В таком виде 71-летняя Татьяна Васильева стала похожа на подростка.

"Классная у меня куртка? Привезла из Америки, все говорят, мне идёт", - подписала выложенное фото в соцсети Instagram Васильева.

Подписчики поддержали выбор звезды, отметив, что данный наряд ей вполне к лицу.

"Девочка-подросток", Стильно и молодёжно", "Даст фору некоторым молодухам", "Смотрится шикарно", - комментируют фото фолловеры в социальной сети.

Ранее источники сообщили, что Татьяна Васильева сделала в очередной раз коррекцию внешности, увеличив губы и подправив нос.