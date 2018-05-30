Волочкова не побрезговала подзаработать с помощью больного кота

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Активный пользователь соцсетей балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своём инстаграме видео о посещении ветеринарной клиники. Её любимец - белоснежный кот Лакки получил небольшую травму и потребовалось вмешательство врачей. И на этом, по мнению подписчиков ее странички, она решила немного нажиться.

Это безобидное с виду сообщение вызвало совершенно полярные отклики подписчиков её странички. Большинство желали питомцу Волочковой скорейшего выздоровления, сочувствовали. Другие указывали, что это не первый кот, которого балерина лечит в этой клинике. Предыдущий умер именно из-за ошибок врачей. "Может с клиникой что-то не так?" - спрашивает комментатор. Третьи обрушились на хозяйку кота: "Допрыгались на батуте?".

Были и такие, кто обвинили Анастасию в бесконечной показухе, дешевом пиаре и завуалированной рекламе клиники. Действительно, описывая лечебницу, Волочкова употребляла обороты, характерные для рекламы: "Это фантастическая сеть ветклиник, когда можно выбрать отделение, более близкое к дому...", указав местоположение больницы. Ну, а опубликованное видео с больным, испуганным котом окончательно добило публику: "Даже на этом не брезгует зарабатывать!" - резюмировали подписчики.