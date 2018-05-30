Матильда Шнурова неожиданно преобразилась после развода с мужем

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Экс-супруга известного скандального исполнителя поделилась с поклонниками снимком, на котором выглядит весьма ярко и соблазнительно. Тем не менее кумиры звездной пары задаются вопросом, почему произошел их разрыв.

Матильда Шнурова поразила общественность и неожиданно преобразилась после развода с мужем Сергеем. Перед публикой известная спутница исполнителя предстала в сексуальном наряде, открывающем зону декольте, а также с изысканным макияжем и аккуратной прической. Пользователи поинтересовались, как женщине удается не падать духом.

Под фотографией Матильда написала "Ну и несмотря ни на что - платье, макияж, улыбка. В «обстоятельствах» это как физкультура - не хочется, а надо". Остается гадать, что именно имела в виду Шнурова, но многие предположили, что переживания после такого сложного процесса как развод не проходят бесследно и незаметно.

О своем решении знаменитости сообщили на прошлой неделе, после чего попросили не беспокоить их с расспросами о личной жизни.