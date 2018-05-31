Халк Хоган "похоронил" живого друга

Сегодня, 05:30

Актер опубликовал в социальной сети пост, посвященный умершему другу. Он распространил информацию о гибели живого знакомого, при этом перепутал его с напарником по фильму «Чудаки» Райаном Данном.

Халк Хоган "похоронил" живого приятеля. Друга по фильму «Чудаки» актер перепутал со своим знакомым. После разъяснений по данному поводу оказалось, что Хоган ошибся. Он принес свои извинения пострадавшему мужчине и пока не ведет активной переписки в соцсети.

В России есть такая примета, люди, которых «похоронила молва» живут дольше, чем им суждено. Поэтому подписчики уверенны, что Хоган провел ритуал удлинения жизни друга.