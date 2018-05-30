Звезда «Секса в большом городе» в 61 год подцепила молодого красавца

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Ким Кэтролл последовала примеру своей героини, и в преклонном возрасте решилась на любовную авантюру: недавно в Нью-Йорке женщина в обнимку прогуливалась с юным бойфрендом.

Известная по роли Саманты Джонс в фильме «Секс в большом городе» 61-летняя Ким Кэтролл решила взять пример с любимой героини, известной своей непосредственностью и страстью к любовным авантюрам. Недавно актрису заметили на улицах Нью-Йорка в компании молодого красавца. В повседневном образе влюбленные прогуливались по центральным улицам города. Вероятнее всего, Ким Кэтролл и телеменеджер Рассел Томас решили наконец перестать скрывать свою интрижку.

40-летний Рассел написал в Twitter знаменитости около 6 месяцев назад, после чего они начали общаться, и со временем приятельские отношения переросли в бурный роман. Поклонники подшучивают над актрисой, утверждая, что она теперь вылитая Саманта. Хотя Томасу уже 40 лет, он все равно годится Кэтролл в сыновья.

Недавно трижды разведенная Ким призналась, что очень жалеет, что ее молодой возлюбленный не повстречался ей раньше, ведь она очень хотела бы родить ему наследников.