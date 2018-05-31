Тейлор Свифт прячет располневшие формы в тугие корсеты и колготы в сетку

Сегодня, 03:45

В новом образе певица предстала на фестивале «Radio 1's Biggest Weekend», который прошел в уэльском Суонсе.

Тейлор Свифт известна публике своими боди, украшенными камнями или стразами. В этот раз певица решила добавить новые элементы в образ. Ими стали туго затянутый корсет и колготы в сеточку.

Многие поклонники звезды стали говорить о том, что Тейлор Свифт прячет свои располневшие формы. В тугие корсеты она стягивает далеко не идеальную талию, а колготы в сетку она надела для того, чтобы не было видно многочисленного целлюлита на ногах и бедрах.

Отметим, что Тейлор осталась довольна выступлением и концертом в целом. В одной из социальных сетей певица написала, что ей с коллективом очень понравилось играть для присутствующей публики, которая подпевала достаточно громко.