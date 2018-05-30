Супруг Хилькевич раскрыл пол их будущего малыша

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По очередной публикации в микроблоге Артура Волкова в соцсетях стало понятно, что прямым текстом знаменитости не будут рассказывать, кого вынашивает под сердцем беременная звезда "Универа", но подсказку подписчикам бизнесмен все же оставил.

Супруг Хилькевич подписал фотографию с изображенными на ней Хилькевич с округлившимся животом, а также первенцем пары Арианной. "Угадайте сколько моих девочек на фото?" - задал риторический вопрос Артур, и тем самым рассекретил пол их будущего с женой малыша. Пользователи принялись поздравлять пару с еще одной малышкой, которая очень скоро появится на свет.

Тем не менее, в обсуждениях некоторые комментаторы принялись заявлять, что форма живота беременной Анны больше подходит для мальчика. Тем не менее, узнать правду публика сможет не раньше, чем Хилькевич родит, ведь артисты зачастую интригуют поклонников и могут вводить общественность в заблуждение.