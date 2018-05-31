Поклонники оценили сексуального сына Анжелики Варум

В новом клипе Анжелики Варум «Ливни» фанаты присмотрели неизвестного мальчика модельной внешности. Им оказался привлекательный молодой юноша, которому приписали роман с супругой Леонида Агутина.

Поклонники оценили на «5» сексуального сына из клипа Анжелики Варум.

«Клип важно досмотреть до конца, чтобы понимать, к чему всё это!» — советует Леонид Агутин.

Неожиданный постановочный кадр подвел фанатов к мысли, что симпатичный юноша – это молодой любовник артистки. Однако после того, как парень в ливень оделся и собрался уходить, он произнес неожиданную фразу: «Мам, я пошёл!». Тогда подписчики Варум заподозрили неладное и поняли, что этот парень – сын Анжелики.

«Я даже позавидовала - любовник, молодой и красивый, оказалось - сын, почему отпустила в такую непогоду», - пишет девушка.

«Ну я думаю, что это образно просто. У всех есть проблемы, неприятности, но дома мы находим уют, заботу и благодаря любви близких людей преодолеваем все «ливни», - комментирует женщина.

«Какой клип красивый, хочется пересматривать снова и снова. Красивый мальчик, интерьер, Варум, прекрасная любовь. Отношения матери и сына тоже разные бывают, этот же клип пронизан нежностью такой, очень хорошо на песню ложится. Я понимаю, что может слова не всегда супер, но смысл хорош, особенно в интерпретации клипа. Спасибо Анжелика!», - подытожил автор публикации.