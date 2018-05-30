Сестры Дженнер проигнорировали свадьбу своего брата Броуди

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На днях состоялась свадьба модели Броуди Дженнера, который является сводным братом Кайли и Кендалл Дженнер. Однако знаменитые сестры проигнорировали бракосочетание своего родственника и его невесты, и не явились на праздник.

34-летний Броуди Дженнер женился на острове Бали на своей избраннице Кейтлинн Картер. Пара начала встречается 2013 года. На свое бракосочетание жених с невестой позвали Кайли и Кендалл Дженнер, которые являются сводными сестрами Броуди, так как у них один отец-трангендер Кейтлин Дженнер. Однако знаменитые девушки отказались посещать мероприятие брата.

Сами сестры Дженнер никак не прокомментировали свой поступок, но инсайдеры утверждают, что Кайли и Кендалл уже многие годы не поддерживают связь с Броуди. Кроме того. На свадьбе также не появился и отец жениха Кейтлин Дженнер, который в прошлом был Брюсом.