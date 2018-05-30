Свадебное фото Синди Кроуфурд шокировало подписчиков

Сегодня, 16:03

В честь годовщины свадьбы модель поделилась в своем Instagram архивным снимком 20-летней давности с трогательным любовным посланием.

Одна из самых красивых пар Голливуда Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер сегодня отмечают 20-летие супружеской жизни. В честь такого события модель опубликовала в своем микроблоге свадебное фото, сопроводив пост искренним признанием в любви к своему мужчине: «Я не могла выбрать лучшего человека для жизни. Люблю тебя». Снимок сделан в 1998 году на Гавайях, где влюбленные организовали скромную церемонию в кругу самых близких людей.

Фото шокировало подписчиков теледивы: 52-летняя Кроуфорд за 20 лет жизни ни капли не изменилась. Поклонники никак не понимают, как актрисе удалось остановить время, и сохранить потрясающую внешность, ведь даже рождение двух детей никак не отразилось ни на ее красоте, ни на идеальной фигуре.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер познакомились на съемках рекламного ролика. Между молодыми людьми сразу же вспыхнула страсть, однако после небольшой интрижки они разошлись друзьями, считая, что между ними нет ничего общего. Через некоторое время манекенщики вновь встретились, и решили попробовать еще раз. С тех пор бывшие друзья не расставались.