«Чудеса фотошопа?»: Поклонников удивила резко «выросшая» грудь Кристины Асмус

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Актриса Кристина Асмус опубликовала в Сети несколько снимков с работы на Международном цирковом фестивале в Санкт-Петербурге. Один из образов удивил поклонников особенностями фигуры знаменитости.

На снимке у Кристины Асмус произошли странности с бюстом. Грудь оказалась резко «выросшей», по сравнению с предыдущим фото. Также актриса выбрала платье достаточно свободного покроя для того, чтобы, как посчитали подписчики, скрыть округлившийся живот. Однако складки всё равно всё показали.

Поклонники стали спорить, как у Кристины Асмус получилась такая «выросшая» грудь. Одни посчитали, что это всё «чудеса фотошопа», а другие решили – дело в покрое платья, как сообщает VistaNews. Однозначно снимок был признан не самым лучшим у Кристины Асмус. Поклонники посоветовали актрисе лучше следить за тем, что она добавляет на страницу.