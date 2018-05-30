София Ротару похвасталась взрослой полуобнажённой внучкой

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Культовая певица решила поздравить на своей официальной странице в Instagram свою 17-летнюю внучку с днём рождения. Фанаты пришли в восторг и решили также присоединиться к поздравлениям.

В прошлом году известная украинская певица София Ротару отметила свой 70-летний день рождения. За свой уже солидный возраст артистка успела один раз стать матерью и два раза бабушкой. 47-летнего сына Ротару зовут Руслан Евдокименко. Он работает музыкальным продюсером. В 1994 году у него родился сын Анатолий, а в 2001 году – дочь, которую решили назвать в честь её бабушки.

Девочка росла настоящей красавицей, поэтому уже с 13 лет начала работать моделью. Многие фанаты, когда видят фотографию бабушки и внучки вместе, буквально удивляются, что Ротару выглядит сверстницей 17-летней девушки. Некоторые даже считают, что Соня и вовсе на вид старше своей звёздной бабушки.

Сегодня, 30 мая, Соне Евдокименко исполнилось 17 лет. По этому поводу София Ротару решила поздравить юную девушку в своём Instagram. В посте она написала: «Моё солнышко! С Днём Рождения!». Также певица похвасталась своей уже взрослой внучкой, прикрепив фото и ссылку на её профиль. На снимке 17-летняя Соня была буквально полуобнажённой. На ней было одето белое тонкое платье, которое к тому же и частично прозрачное. Пикантности придаёт тот факт, что при этом модель была без нижнего белья.