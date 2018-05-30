Шурыгина расплакалась в студии из-за измены мужа

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Известная на всю Россию изнасилованная ульяновская школьница снова появилась на экранах, только на этот раз девушка решила проверить своего избранника на верность. Лучшая подруга и мать Дианы в один голос твердили, что Андрей изменщик.

Шурыгина прямо в студии передачи "На самом деле" расплакалась из-за возможной измены мужа Шлянина, свадьбу с которым Диана сыграла не так давно. На руках у девушки оказались снимки, якобы подтверждающие похождения Андрея "налево". Тем не менее, парень отрицал данный факт и настаивал на своей невиновности.

Позднее оказалось, что Шлянин действительно не изменял Шурыгиной, что подтвердил полиграф. Находящийся в студии психолог порекомендовал Диане пройти курс лечения от патологической ревности, чтобы таких разбирательств на пустом месте больше не происходило.