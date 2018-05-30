Бородина и Самойлова перепродают втридорога вещи с AliExpress

Сегодня, 15:20

Многие звёзды сейчас решили обзавестись своими линиями одежды и другим бизнесом. Так, бессменная ведущая "Дома-2" и супруга рэпера Джигана уже несколько лет руководят магазинами одежды.

Ксения Бородина и Самойлова активно пиарят и рекламируют свои магазины и вещи. В их Instagram постоянно встречаются посты с призывами к фанатам одеваться только у них. Девушки не раз заявляли, что сами носят свою одежду.

Бородина даже убедила поклонников, что будет лично отбирать ткани для пошива вещей. Ксения уверяла, что всегда следит за их качеством.

Однако многие фанаты недавно стали замечать, что одежда Бородиной и Самойловой, а точнее из их магазинов, как две капли воды похожи на дешёвые вещи, которые продаются в китайском сервисе AliExpress. По словам специалистов, абсолютно всё было полностью идентично.

Однако интересно то, что китайская продукция стоит по 300 рублей, а вот одежда от Бородиной или Самойловой минимум 2 500 рублей. Получается, что девушки попросту втридорога перепродают вещи с AliExpress. Сами же владелицы «модных» магазинов на подобные обвинения конечно же не отвечают.