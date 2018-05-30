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Актер театра и кино признался, что чувствует вину за ситуацию «отречения» от своей дочери Аксиньи. Трагический уход из жизни Арсения стал тем камнем, который преградил путь артисту к дочери и бывшей супруге.

Владимир Литвинов откровенно рассказал о желании стать отцом после смерти сына. По словам артиста, ему было трудно и больно переступить через память ребенка и решится вновь задуматься о том, чтобы стать родителем.

«В первом браке было двое детей - у меня погиб сын. Я был на гастролях в Баку, возвращался домой и был в прекрасном настроении, когда вдруг узнал о трагедии. Это была автокатастрофа. Ему было 11. Он перебегал дорогу», - рассказал Литвинов.

Также он упомянул, что расставание с супругой стало решающим в его отношениях с дочерью, которая осталась без отцовского совета в нужный момент.