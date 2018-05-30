«Стильное и голое» платье показало размер груди Ольги Бузовой

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Артистка опубликовала в социальной сети снимок в пудрово-розовом наряде и привлекла массу подписчиков к активной переписке. Ольгу уличили в том, что ее размер бюста мягко говоря нулевой. К тому же Бузовой раскрыли тайну существования «лифчиков».

«Стильное и голое» платье показало истинный размер груди популярной певицы. Ольга Бузова опубликовала снимок платья и рекламу тем, кто ей его подарил.

«Спасибо за мое стильное платье любимому шоуруму. А у меня для вас отличная новость! Всем моим подписчицам скидка на весь ассортимент, просто назови мое имя и покупай дешевле», - написала Бузова.

Но вместо лестных слов на очередной рекламный пост, которыми Бузова так любит насыщать свою страницу в Instagram, Ольга получила массу негативных отзывов.

«Это стильное платье!?» «Оль, представляешь, существуют в мире лифчики! Даже когда немного, лучше туда положить» «А чё лифчик то не одеть??!! Че ходить без него, груди все равно нет. Не понимаю», - примерно так подписчики комментируют снимок Бузовой.

Розовое платье, которое демонстрирует на снимке певица, дествительно довольно прозрачное, многие в окмментариях написали о том, что "соски просвечивают", а некоторые даже преположили, что Бузова всё же решилась на пластику и немного изменила форму груди. Ольга пока проигнорировала как оскорбительные, так и хвалебные комментарии.