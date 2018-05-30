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Модель и сестра Ким Кардашьян круглосуточно находится под прицелами камер папарацци, поэтому инсайдерам удалось выяснить, кто в данный момент удостоен внимания знаменитости и претендует на место в ее сердце.

После небольшого расследования СМИ рассекретили нового избранника Кендалл Дженнер, которым оказался баскетболист Бен Симмонс. Молодой спортсмен сопровождал модель в ресторан, где пару охраняли несколько представителей службы безопасности, также влюбленных видели в популярном отеле и на вечеринках в развлекательных заведениях.

В настоящее время известно, что Бен не является официальным возлюбленным Кендалл, ведь пара старается не афишировать свои отношения и публике комментариев не дает. Другие сестры из семейства Кардашьян-Дженнер поступают по такому же принципу, скрывая до последнего даже собственную беременность.