Рустам Солнцев назвал поведение Бородиной в роли "пахана" причиной ссоры с Бузовой

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Бывший участник популярной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал своим фанатам о том, что Ксения Бородина на съёмках ставит себя в роли «пахана», из-за чего телеведущая не появляется вместе с Ольгой Бузовой в одинаковых эфирах.

Недавно Бузова и Бородина объявили о перемирии. Это произошло после премии «RU.TV». По словам Солнцева, никакого перемирия не было, а телеведущие продолжают быть в ссоре. Они даже не появляются вместе на телевизионных эфирах. По мнению экс-участника «Дом-2», такое будет происходить и далее, ведь Бородина ставит себя в роли «пахана».

Он ссылался на источника не телепроекте «Дом-2», чьё имя не стал разглашать. «Ни на каких шоу они не появляются вместе, никаких совместных делания лиц в гримёрках. Ксения Бородина включает «пахана», вот такое положение», - обратил внимание Солнцев. Он уже неоднократно критиковал Бородину за её поведение, а также рассказывал слухи о других участниках «Дом-2», после чего его и прозвали «сплетником».