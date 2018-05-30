Сегодня, 14:02

В качестве гостьи шоу поклонники проекта увидели Примадонну. Но поведение самой звезды смутило всех. Острые фразы, колкие слова - обычный отпор Пугачевой в подобных ситуациях.

Алла Пугачева стала «гвоздем» YouTube-шоу Олега Меньшикова, а после спровоцировала бурный скандал. Примадонна не совсем корректно вела себя с журналистами и отвечала на вопросы неохотно и с сарказмом. Пользователи Сети отметили, что Алла Борисовна выглядела тускло и неопрятно. На ее голове не заметили прическу. А некоторые вовсе приметили обвисшую губу любимой артистки и заподозрили ее в том, что она скрывает какую-то загадочную болезнь. Супруга Максима Галкина остро и негативно реагировала на журналистов и неохотно отвечала на вопросы представителей СМИ.

А вот Максим Галкин эмоционально обратился со спонтанной просьбой к подписчикам. Знаменитый пародист решился впервые рассказать о деятельности «Доброториума».