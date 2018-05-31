«Пища богинь»: Ольга Бузова показала свою настоящую еду

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В Instagram певица раскрыла секрет правильного питания. Однако не все поклонники восприняли совет артистки, как рациональный вариант. Ольгу даже обвинили в рекламе за деньги и спровоцировали новый информационный фейк.

Бузова показала свою настоящую еду в социальной сети. Ранее артистка сообщала, что отдает предпочтение здоровой и вкусной еде, но в Instagram показала иную картину. Девушка показала, что ест колбасу и суши известной марки, пользуясь службой доставки. «Пища богинь» оказалась не столь аристократичной и правильной, что возмутило пользователей социальных сетей.

«Так вкусно, что палочки нужно облизывать», - пишет комментатор. «Никакой женственности я только половину могу откусить от суши или ролы,,,, и то что принесли ей на раз, мне бы дня на три хватило.... с другой стороны такой конь только такими порциями и ест.....», – сообщил впечатлительный мужчина. «Вот если бы не облизывала палочки, так не было бы столько комментариев! Всё продумано! Даже для рекламы она в образе!», - подытожила девушка.

К слову, Ольга Бузова открывает свой собственный ресторан правильного питания, над идеей которого работала около двух лет.