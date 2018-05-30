Беременная Лера Кудрявцева выложила фото из больницы

Сегодня, 12:57

На днях телеведущая прекратила скрывать, что в свои 47 лет вынашивает малыша от молодого хоккеиста Игоря Макарова. Состоящую на сносях звезду заметили в клинике.

На днях беременная Лера Кудрявцева выложила в интернет новые фото из больницы. Недавно они с избранником ездили на отдых в Италию. На совместных фотографиях, сделанных в тёплых краях, виднеется большой живот будущей матери. Теледива успокоила своих фанатов, так как один из них решил, что Лера имеет проблемы со здоровьем. Женщина попросту побывала в медицинском заведении остеопатии и осталась под впечатлением от отличного обслуживания.