Рассел Кроу удивил всех своим лишним весом

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Британский таблоид The Sun сообщает, что недавно 54-летний Рассел Кроу прибыл в Лондон сильно изменившись. Теперь американский актер обладает бородой и круглым животом.

Известный по фильмам «Гладиатор», «Нокдаун», «Игры разума» и многим другим, популярный актер недавно прибыл в столицу Великобритании ради съемок в одном из телевизионных шоу. Рассел совершил прогулку по парку вместе со своей помощницей в весьма простом наряде из футболки и свободных шорт, который продемонстрировал, насколько изменился внешний вид актера. Он явно набрал в весе, а помимо этого на лице у него отросла густая борода с заметной сединой. Этим самым он весьма сильно удивил поклонников.

Ранее в сеть попадали также снимки Рассела в таком теле, играющего в баскетбол со своим сыном. Еще тогда поклонники начали предполагать, что их кумир либо просто запустил себя, либо готовится к очередным новым съемкам. К примеру, для фильма «Славные парни» Кроу набрал вес до 120 кг.

Однако Рассела видимо мало заботит мнение окружающих. Он вполне открыто и уверенно себя чувствовал в общественном месте и без труда показывался фанатам.

Недавно папарацци также сделали снимки ушедшей из мира кино Кэмерон Диаз, фигура которой тоже немало изменилась.