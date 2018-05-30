В сети появились новые фото 65-летней Ирины Понаровской

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Певица давно отказалась от интервью, программ на федеральных каналах, однако ходит на культурные события в Санкт-Петербурге, куда она перебазировалась в 2017 году.

Недавно в сети оказались новые фото 65-летней Ирины Понаровской. Стоит отметить, что женщину стало вовсе не узнать. Она всё также имеет стройную фигуру, но сделала другую причёску, стала блондинкой и носит модные очки в стильной оправе. Ирина Понаровская иногда выступает на частных вечеринках.

По информации её менеджера, исполнительнице не нужны деньги, она живёт скромно и проводит время с внуками. Как сообщила Понаровская, она не хочет слушать критику на счёт уходящей красоты, которой хватает за кулисами шоу-бизнеса и в интернете.