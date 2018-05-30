Глюкоза порадовала поклонников снимком в женственном пеньюаре

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Популярная певица Глюкоза является обладательницей прекрасной фигуры, а потому и часто показывает тело в соблазнительных нарядах. Недавно артистка предстала в женственном пеньюаре от бренда Intimissimi, рекламным лицом которого является.

31-летняя поп-певица Глюкоза, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, похвасталась превосходным внешним видом. На днях знаменитость показала новое фото в пеньюаре от популярного бренда женского белья Intimissimi, который только подчеркнул естественную красоту и женственность певицы.

Поклонники были в восторге, как от фотографии, так и от внешнего вида Глюкозы: «Как всегда, красотка!», «Великолепный кадр!», «Наташенька, ты как всегда сногсшибательная», «Смотрю и очаровываюсь», «Вы здесь похожа на Шарлиз Терон», «С каждым годом Вы только молодеете».