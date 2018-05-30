Анну Седокову считают опасной для маленькой дочери

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Об этом рассказал ее второй экс-муж Максим Чернявский. На данный момент продолжается судебное разбирательство между супругами за право общаться с совместной дочкой Моникой.

Анну Седокову в США считают опасной для маленькой дочери Моники. Певица не первый год судится с бывшим возлюбленным и отцом общей дочери Моники за право навещать родную кровинку. Суд не разрешил Анне видится наедине с ребенком, и каждый совместный момент сопровождает присутствие надзирателя из специальной службы. Причиной стали комментарии матери Чернявского и его самого в отношении Анны. По их словам, она опасна для Моники и может навредить маленькому ребенку.

К слову, накануне Анна Седокова лёжа на сцене, спела с фанатами. Об этом сообщила сама артистка в своем микроблоге. Известно, что ни один концерт с участием Анны не заканчивается тихо и мирно: буря эмоций и масса впечатлений стали привычным явлением для поклонников сексуальной Анны с пышными формами.