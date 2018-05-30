Соломенцев не может забыть любовницу Лисовскую

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По последним интервью скандально известного Вальтера Соломенцева, он никак не может избавиться от чувств к бывшей любовнице Олесе Лисовской, но не желает возвращаться ни к ней, ни к бывшей жене Галине, ожидающей третьего ребенка.

Экс-священник и участник популярного телешоу «Дом-2» рассказал журналистам о том, что его любовь к Олесе Лисовской все еще жива. Несмотря на скандальный разрыв пары, в ходе которого Вальтер опубликовал интимные записи любовницы, он якобы все еще чувствует привязанность к девушке. О ней мужчине напоминают общие вещи из их квартиры в Санкт-Петербурге, от которых священник решил избавиться. Но Соломенцев заявляет, что расстаться с Лисовской пришлось, потому что она нашла себе другого любовника в Москве, к которому и уехала, а потому священник не намерен пытаться восстановить эти отношения.

Однако связь с бывшей женой Галиной Вальтера также не интересует. Соломенцев заявил, что она всеми силами пытается вернуть его в семью и даже идет на шантаж, обещая запретить встречи с детьми. Но экс-участник не намерен вестись на провокацию и мечтает только о том, чтобы когда-нибудь иметь возможность забрать детей к себе. Вальтер даже упомянул мрачный вариант такого развития событий в случае смерти Галины во время родов. На последних Соломенцев намерен присутствовать и надеется на рождение дочери.

Напомним, недавно публике стало известно о том, что весь скандал вокруг расставания пары Соломенцева и Лисовской был заранее спланирован и оговорен самими партнерами.