Адвокат Вайнштейна: Он в течение 10 лет встречался с «изнасилованной» им женщиной

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Громкое заявление специалисты по уголовным делам сделали после изучения всех нюансов дела, которое может обернуться пожизненным заключением для американского продюсера. Против Харви свидетельства в изнасиловании высказали 20 актрис.

Адвокат обвиняемого в изнасиловании Вайнштейна прокомментировал отношения своего подзащитного с одной из «жертв».

«Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он в течение 10 лет поддерживал сексуальную связь по обоюдному согласию, как до, так и после якобы имевшего место инцидента», - рассказал адвокат.

На данный момент Харви обвиняют в использовании слабости женщины и принуждении к половой связи. Если вину мужчины докажут – ему может грозить пожизненный срок. Вину в совершении преступления Харви не признает. Истинные поклонники не верят в то, что талантливый мужчина мог решиться на любовные связи без согласия партнерш.