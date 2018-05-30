Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поразила новой стройной фигурой

Сегодня, 10:24

Исполнительница одной из самых главных ролей культового сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк поразила поклонников со всего мира своей обновленной внешностью. Фанаты заметили, что актриса значительно похудела и приобрела стройную талию.

Эмилия Кларк никогда ранее не считала свою фигуру идеальной и часто в интервью с иронией называла себя «пышечкой». Поклонники не могли не согласиться со словами актрисы, которая обладала далеко не модельными параметрами. Однако на днях во время гала-вечера American Songbook в Нью-Йорке Эмилия Кларк показала буквально новую себя.

Звезда появилась на мероприятии в черном платье, которое идеально облегало ей стройную фигуру. Поклонники заметили, что у актрисы также изменился овал лица и «ушли» пухлые щеки. По словам самой «матери драконов», ей удалось похудеть на 12 килограммов.