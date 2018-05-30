Поклонники обеспокоены: Дима Билан пожаловался на плохое самочувствие

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Певец Дима Билан неожиданно пожаловался поклонникам на плохое самочувствие. Пользователи Сети стали переживать за артиста, которые несмотря на болезнь, продолжает активно гастролировать.

Дима Билан в своем Instagram-аккаунте написал: «С температурой и простудой - я не вылезаю из машин и самолётов! Сегодня в Минске сольник и я вас жду, а к этому времени я уже точно в строю и мои 3,5-4 октавы может и вернутся целенькими!». Поклонники стали переживать за здоровье певца и связывать его плохое самочувствие с тем, что Билан никак не может набрать прежний вес.

«Труженик, береги себе, скорейшего выздоровления», «Дима, скорее идите на поправку», «Какая тяжелая жизнь у артиста, даже нет времени на выздоровление», «Вас не узнать, Дима, очень похудели. Нужно беречь себя», «Победы над простудой и температурой!!! Храни Вас Бог», - писали в комментариях обеспокоенные поклонники Билана.