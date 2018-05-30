«Я переполнен»: Галкин эмоционально обратился со спонтанной просьбой

Благотворительность стала одним из важных и нужных дел в жизни юмориста. Афишировать свою закулисную жизнь Максим не привык. Каждая встреча с детьми для него не только радость, но и тяжелое испытание.
Галкин эмоционально обратился со спонтанной просьбой к подписчикам. Знаменитый пародист решился впервые рассказать о деятельности «Доброториума». Заведение ориентировано на помощь особенным детям. Галкин стал одним из соучредителей два года тому назад и продолжает помогать ребятам от 2 до 18 лет. Дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психического развития и другими особенностями стали для Максима родными.
Такая необычная просьба может помочь ребятами быть нужными этому обществу.
Также Максим поблагодарил подписчиков за понимание и ожидает поддержки для юных дарований.