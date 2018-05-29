Экс-участник "Дома-2" приравнял концерты Киркорова к гей-парадам

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Скандальный блогер Рустам Солнцев, отличающийся своими громкими высказываниями о звездах шоу-бизнеса, решил пройтись и по творчеству поп-короля. Причиной для этого стали стразы, блестки и "Цвет настроения синий".

Экс-участник "Дома-2" записал видео, на котором приравнял концерты Филиппа Киркорова к гей-парадам. Солнцев отметил, что поведение исполнителя на сцене, использованные для шоу костюмы, а также другие нюансы, заставляют задумываться о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации.

Блогер также подчеркнул, что его поразил недавний ответ Киркорова об отношении к ЛГБТ-митингам и сексуальным меньшинствам. Артист тогда отметил, что выступает против таких мероприятий, на что Солнцев выразил собственное неодобрение, а также напомнил артисту его недавний клип с неоднозначным и намекающим названием "Цвет настроения синий".