Худеющая Лера Фрост напугала фанатов торчащими рёбрами

Сегодня, 19:54

Видео в блоге девушки, на котором она танцует в коротком топе на дискотеке, заставило поклонников обеспокоиться ее здоровьем. Подписчики опасаются, что у звезды началась анорексия.

После ухода из "Дома-2" Лера Фрост активно начала приводить себя в форму. Она усиленно тренируется, соблюдает диету, в результате чего худеющая девушка весит уже меньше 50 килограммов. Несмотря на то, что Фрост всегда была счастливой обладательницей подтянутого, спортивного тела, ее чересчур тонкие конечности, осиная талия и выпирающие кости бросаются в глаза. Многие поклонники уже давно призывают Леру задуматься о своем здоровье, и остановиться, считая, что ей уже пора набрать пару килограммов.

Недавно она опубликовала в своем Instagram короткий видеоролик, на котором отрывается в одном из ночных клубов Киева. Приятели сняли Фрост танцующей в окружении тусовщиков в костюмах персонажей из мультфильма.

Заботливые фанаты звезды сразу же обратили внимание на страшно выпирающие ребра Фрост. В комментариях фолловеры высказали свои опасения по поводу начинающейся анорексии у девушки, отметив, что ее фигура выглядит пугающе.