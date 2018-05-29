"Когда любовь - тогда алый": Анна Седокова заинтриговала фанатов

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Знаменитость предстала на новом снимке в элегантном платье-трансформере, что пришлось по вкусу многим почитателям творчества певицы. По словам артистки, за свой прекрасный внешний вид она благодарит московского продавца одежды.

Свою фотографию в микроблоге Анна Седокова подписала "Когда любовь - тогда алый", чем заинтриговала фанатов и натолкнула на мысль о новых романтических отношениях. Тем не менее, артистка не стала раскрывать подробности и поблагодарила поклонников за концерт, прошедший в Астане.

В комментариях подписчики Седоковой отметили, что Анна выглядит шикарно, хоть и является матерью троих детей. Многие обратили внимание, что певица написала в обращении слово "рахмет", что означает знак благодарности на казахском. Такой ход Седоковой оценили некоторые жители страны, и также поблагодарили звезду за выступление.