Директора Первого канала оштрафовали из-за шоу с Шурыгиной

Сегодня, 19:12

Константин Эрнст нарушил закон о защите детей, выпустив передачу с подробным описанием насилия над молодой девушкой.

Генеральный директор Константин Эрнст заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей за выпуски с Дианой Шурыгиной. По словам суда, ток-шоу подобного рода являются пропагандой употребления наркотиков и занятий сексом среди несовершеннолетних детей. Подчеркивается, что в прямом эфире описывался акт насилия над несовершеннолетней девушкой, однако многие участники программы стали на защиту молодого человека. Также в передаче пропагандировалось употребление спиртных напитков.

Гендиректору выписали штраф за передачи подобного рода, однако Эрнст не спешит платить штраф, так как, по его словам, ему задерживают зарплату.