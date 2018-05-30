Бузову уличили в воровстве чужих фото

Сегодня, 06:15

Полуобнаженный снимок телеведущей жестоко и в грубой форме высмеяли подписчики ее микроблога.

Популярная телеведущая Ольга Бузова является активным Instagram-пользователем. Она постоянно публикует в своем микроблоге огромное количество новых фотографий и видеороликов, которые становятся предметом бурных обсуждений подписчиков теледивы. В комментариях пользователи редко приходят к общему мнению касательно ее публикаций: хейтеры знаменитости высказывают ей кучу замечаний и обвинений по различным поводам, а "бузоверы" хвалят любимую певицу, делая ей кучу комплементов.

Последняя публикация не стала исключением: Ольга Бузова в очередной раз стала объектом насмешек подписчиков - «когда нет креатива, повторяй за другими». Поводом для агрессии фолловеров стало фото, на котором телеведущая позирует со спины обнаженной. Тень от тропического дерева создает на ее теле иллюзию узорчатой одежды: «давно не было летних фоточек. Ловите». Пост набрал более 4 000 комментариев и кучу лайков.

Самые активные подписчики уличили артистку в воровстве идей для фотографии у популярной Instagram-блогера, российской модели, первой вице-мисс России 2014 года Насти Решетовой. Некоторые сочли, что Бузова подражала звезде реалити-шоу «Дом-2» Елене Хроминой.