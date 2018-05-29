СМИ: Анджелина Джоли определилась с женихом

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Обладательница премии "Оскар" и голливудская актриса, недавно расставшаяся со своим супругом Бредом Питтом, начала встречаться с новым мужчиной. Им стал известный британский актёр.

Как сообщили СМИ, Анджелина Джоли определилась с новым женихом. Его место занял исполняющий роль Локи Том Хиддлстон. Звёздную парочку познакомил актёр Крис Хемсворт, который во время церемонии "Золотой глобус" сидел за столом с Джоли и то и делал, что расхваливал достоинства британского актёра. Знаменитая актриса попросила телефон Тома, а после у них начался роман.

Сама же актриса решила не комментировать слухи, однако стало известно, что в ближайшую неделю она намерена отправиться на съёмки киноленты "Малифисенты", которая пройдёт в Великобритании, а тогда источникам станет проще узнать подтверждение вышеупомянутых слухов.