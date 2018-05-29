Ким Кардашьян опубликовала фото дочки Чикаго

Сегодня, 18:29

Светская львица не скрывает своих детей и с удовольствием демонстрирует их публике. Снимок малышки она показала в Instagram.

Ким Кардашьян опубликовала милейшее фото дочки по имени Чикаго. Стоит подчеркнуть, что светская львица назвала необычным именем Норд и своего первенца, что в переводе означает Север. Селебрити не из суеверных звезд, а потому с охотой демонстрирует своих маленьких красавиц. Девочки рождены в любви и понимании в браке с рэпером Канье Уэстом.

Ким Кардашьян стала знаменитой благодаря съемкам в реалити-шоу, где она демонстрировала прелести своей жизни. Несколько лет американская публика довольствовалась подробностями будней селебрити, а она все укрепляла свои позиции в кругу сливок шоубиза. В этом деле она преуспела и еще даст фору многим актерам, ведущим и певцам.