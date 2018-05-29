Алиса Вокс назвала алкоголь главной причиной развода Шнурова с Матильдой

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Известие о разводе Шнура со своей благоверной вызвало в социальных сетях эффект разорвавшейся бомбы. Даже корреспонденты таблоидов и колумнисты известных глянцев не были готовы к этому событию.

За комментариями стали обращаться к друзьям, коллегам по цеху и музыкантам группы «Ленинград». Алиса Вокс уклончиво ответила на вопросы журналистов, но назвала алкоголь главной причиной развода Сергея Шнурова с Матильдой.

Бывшая вокалистка группы Шнура проявила настоящий дипломатический талант, озвучив свое мнение с использованием общероссийской статистики, где говорится, что именно неумеренное употребление спиртных напитков является причиной развода для половины семейных пар. Сама Алиса, именно по этой причине два с половиной года назад подала заявление о разводе. Сам Шнуров на своей страничке убедительно попросил журналистов и поклонников не докучать расспросами о причинах разрыва семейных отношений с Матильдой.