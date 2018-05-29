«Досинтолился»: Кирилл Терешин у себя дома выкачивает из рук-базук введённое масло

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Молодой фрик недавно побывал на передаче у Малышевой, где начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Руки-базуки заявил, что у него в бицепсах накапливается жидкость, которую он достаёт при помощи шприца. Парень заявляет, что доверяет только Малышевой, поэтому и обратился к ней.

Недавно Кирилл Терешин в своих социальных сетях опубликовал ролик с передачи «Здоровье». Во время передачи фрик признаётся, что выкачивает у себя дома из рук-базук введённое масло, или синтол, который просто не успевает рассасываться.

Как заявил парень, он не доверяет никому, кроме Малышевой, а та, в свою очередь, заявила, что поможет в лечении. Терешин также отметил, что его проблема мешает жить и причиняет боль.

Малышева заявила Кириллу, что ему не нужно выкачивать масло из рук при помощи шприца. Необходимо сделать надрез внизу бицепсов, чтобы вся жидкость выбежала. На это фрик признался, что сделал бы всё и сам, но у него нет скальпеля.

Затем как всегда эксперты из студии поругали Терешина, а он рассказал, как ему это нравится, и как он гордится своими руками-базуками. Он считает, что проблемы начались из-за того, что он вводил в бицепс много масла, поэтому оно не успело застыть.

Однако сценарии у Терешина стандартные – он всегда на шоу заявляет, что «досинтолился», а затем в социальных сетях заявляет, какой он популярный благодаря рукам, и что продолжит колоть синтол и дальше. Кирилл никогда не скрывал, что собирается стать фриком ради популярности и денег, но сейчас приходит на передачи и постоянно жалуется на здоровье, играя на публике и пуская слухи о проблемах с руками.