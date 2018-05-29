"Температура была около 107 градусов": Харламов пожаловался на болезнь

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Харламов отменил концерт в связи с болезнью, о чем сразу же сообщил своим подписчикам в Instagram.

Гарик Харламов - известный комик, участник комедийного шоу Comedy Club. На своих страничках в соцсетях артист часто любит пошутить над зрителями, выдумывая все новые шутки. На этот раз Харламов пожаловался на болезнь. В Instagram он написал, что заболел ангиной, и не сможет выступить на концерте. Также комик выложил видео, в котором заявил, что у него температура поднялась до 107-110 градусов.

Однако мужчина забыл упомянуть, что он говорит о градусах по Фаренгейту, а не по Цельсию. Потому что как раз 107-110 градусов по Фаренгейту являются 41-42 градусами по Цельсию. В конце обращения Харламов поблагодарил всех за поддержку.

Однако подписчики, которые уже давно наблюдают за жизнью Харламова, привыкли к его шуткам. Артисту пожелали скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.